Log CP tem crescimento de 56% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A desenvolvedora, locadora e administradora de galpões logísticos Log Commercial Properties teve lucro líquido de R$86,4 milhões no primeiro trimestre, 56,2% acima do apurado no mesmo período do ano passado.

O avanço do lucro no período refletiu o desempenho operacional medido pelo Ebitda, que subiu 63,2% na base anual, para R$120,8 milhões, impulsionado pelo reconhecimento do valor dos ativos em desenvolvimento e menores despesas. A margem Ebitda subiu a 218,3%, de 137,5% um ano antes, afirmou a empresa em relatório divulgado nesta terça-feira.

O faturamento líquido da companhia, que tem entre seus clientes as gigantes de comércio eletrônico Mercado Livre, Amazon e Shopee, somou R$55,3 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 2,8% ano a ano, enquanto as despesas gerais e administrativas e comerciais recuaram 1,4% e 5,3%, respectivamente.