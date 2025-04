Lucro da BP cai 48% devido à fraqueza dos negócios de gás e refino

A gestora de fundos norte-americana Elliott Investment Management queria uma mudança da diretora de estratégia, já que busca maior fluxo de caixa livre por meio de cortes mais profundos em gastos e custos, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.

As ações da BP ficaram atrás dos pares do setor desde sua incursão em energias renováveis sob o comando do CEO anterior, Bernard Looney, que trouxe Chierchia para a BP. Elas caíram mais de 4% após o lucro abaixo do esperado na terça-feira.

O lucro da unidade de gás e baixo carbono caiu cerca de 40%, afetado por negociações mais fracas e menor produção após vendas de ativos.

Seus negócios com clientes e produtos caíram cerca de 47%.

A BP disse que espera conduzir um programa pesado de manutenção de refinaria no segundo trimestre, o que provavelmente significa menor produção.

Em meio a uma queda na lucratividade do refino em todo o setor, as margens de refino da BP ficaram em média em US$15,20 o barril no primeiro trimestre, abaixo dos US$20,60 do ano anterior.