Lutnick diz que alívio em tarifas automotivas tem como objetivo transferir produção para os EUA

Os automóveis e as peças sujeitos às tarifas de 25% da Seção 232 não estarão mais sujeitos a outras taxas impostas por Trump, incluindo as de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos, bem como as tarifas de 10% aplicadas à maioria dos outros países.

Trump viaja para Michigan nesta terça-feira para marcar seus primeiros 100 dias no cargo, durante os quais o presidente republicano derrubou a ordem econômica global.

Suavizar o impacto das taxas sobre automóveis é a mais recente medida de seu governo para mostrar flexibilidade em relação às tarifas, que causaram turbulência nos mercados financeiros, criaram incertezas para as empresas e provocaram temores de uma forte desaceleração econômica.

Na segunda-feira, as montadoras disseram que esperavam que Trump garantisse um alívio para as tarifas automotivas antes de sua viagem a Michigan, sede de montadoras e de mais de 1.000 grandes fornecedores automotivos.

A presidente-executiva da General Motors, Mary Barra, e o presidente-executivo da Ford, Jim Farley, elogiaram as mudanças planejadas.

"Acreditamos que a liderança do presidente está ajudando a nivelar o campo de atuação de empresas como a GM e nos permitindo investir ainda mais na economia dos EUA", disse Barra.