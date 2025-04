Petrobras se reúne com investidores na China em busca de parceria na indústria naval

SÃO PAULO (Reuters) - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reuniu-se na China com empresários, investidores e representantes do governo chinês na segunda-feira, para apresentar e propor novas parcerias na indústria naval, informou a companhia em comunicado nesta terça-feira.

Em reunião, que contou ainda com a participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a Petrobras apresentou um panorama de suas atividades, especialmente na indústria naval, e destacou o potencial para ampliação dos estaleiros no Brasil.

"Nós estamos aqui para propor a ampliação da parceria do Brasil e China no investimento em petróleo e gás. Entendemos que há oportunidades para empresas chinesas atuarem em parceria com os estaleiros brasileiros e acreditamos que o incremento da nossa cooperação trará benefícios para os nossos países", disse Chambriard, segundo comunicado da estatal.