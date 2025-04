Produção total de petróleo e gás da Petrobras fica estável no 1º tri

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A produção total de petróleo e gás da Petrobras somou 2,77 milhões de barris de óleo equivalente ao dia (boed) no primeiro trimestre, praticamente estável em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, apontou relatório da companhia nesta terça-feira.

Em relação à média do quarto trimestre, a produção aumentou 5,4%, em função do menor volume de perdas por paradas para manutenções, da entrada em produção do FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios e do "ramp-up" do FPSO Marechal Duque de Caxias, no campo de Mero, além da melhor eficiência operacional na Bacia de Santos.