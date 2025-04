Reino Unido estabelece novas regras para criptomoedas e se alinha com estratégia dos EUA

O primeiro conjunto de regras preliminares do Reino Unido para o setor ocorre no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu reverter restrições regulatórias sobre o setor. Os ministros das Finanças da zona do euro disseram no mês passado que estavam preocupados que o apoio dos EUA poderá afetar a soberania monetária e a estabilidade financeira da zona do euro.

Reeves disse que havia discutido a regulamentação das criptomoedas com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, durante uma visita a Washington na semana passada, e que os dois países planejam debater o assunto em junho.

"De acordo com as novas regras, as bolsas de criptomoedas, os revendedores e os agentes serão incluídos no perímetro regulatório - reprimindo os maus atores e, ao mesmo tempo, apoiando a inovação legítima", disse o Ministério das Finanças em comunicado após o anúncio de Reeves.

"As empresas de criptomoedas com clientes do Reino Unido também terão que atender a padrões claros de transparência, proteção ao consumidor e resiliência operacional", acrescentou.

Cerca de 12% dos adultos britânicos possuem ou já possuíram criptomoedas como bitcoin ou ethereum, ante 4% em 2021, disse o governo.

O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, há muito tempo alerta sobre os riscos do bitcoin para os investidores, que ele não vê como uma reserva segura de valor como as moedas convencionais.