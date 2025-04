Wall Street avança com guerra comercial e balanços em foco

O Dow Jones subia 0,68%, a 40.500,77 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,33%, a 5.546,97 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,27%, a 17.412,73 pontos.

A maioria das megacaps caía durante o dia, com a Amazon.com liderando as quedas, depois que a Casa Branca comentou sobre relatos de que a gigante do comércio eletrônico planejava incluir o custo das tarifas na etiqueta de preço dos produtos, chamando isso de ato hostil.

Em relação aos dados, as vagas de emprego em aberto nos EUA ficaram em 7,19 milhões em março, em comparação com as estimativas de 7,48 milhões, de acordo com economistas consultados pela Reuters. Um indicador de confiança do consumidor ficou em 86, abaixo das estimativas de 87,5.

Mais dados econômicos, incluindo o relatório mensal de emprego, são esperados para esta semana.

"Estamos no olho do furacão para muitos investidores, consumidores e líderes empresariais que estão se perguntando como será o futuro, já que as possíveis tarifas serão aplicadas", disse Matthew Stucky, gerente-chefe de portfólio da Northwestern Mutual Wealth Management.

Autoridades norte-americanas disseram na segunda-feira que o governo do presidente Donald Trump tomará medidas para reduzir o impacto de suas tarifas automotivas.