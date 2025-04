Startup de reflorestamento Mombak levanta US$30 mi em rodada liderada pela USV

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A startup brasileira de reflorestamento Mombak levantou US$30 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela empresa de capital de risco Union Square Ventures (USV), informou a Mombak nesta terça-feira, em mais um sinal do crescente interesse de investidores no setor de remoção de carbono no Brasil.

A Mombak, uma startup líder no setor ainda nascente, restaura terras agrícolas e de pastagem degradadas na floresta amazônica com espécies nativas, e vende créditos do carbono capturado para empresas que buscam compensar voluntariamente suas emissões de gases de efeito estufa.