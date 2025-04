STOXX 600 registra 6ª alta seguida com impulso do setor financeiro após balanços

O Rheinmetall saltou 8,5% depois que a maior fabricante de munições da Europa registrou um aumento de 46% nas vendas preliminares do primeiro trimestre, impulsionado principalmente por seu setor de defesa.

O setor de saúde, que subiu 1,2%, também ajudou o índice principal. A Novo Nordisk avançou 2,4% depois que a fabricante de medicamentos disse que está trabalhando com as empresas de telessaúde Hims & Hers, Ro e LifeMD para vender Wegovy.

As ações do HSBC subiram 3% depois que a instituição com sede em Londres lançou uma recompra de ações de US$3 bilhões, embora tenha alertado que a demanda por empréstimos e a qualidade do crédito podem sofrer com as consequências mais amplas da guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump.

O Deutsche Bank avançou 5% depois que o maior banco da Alemanha registrou um aumento de 39% no lucro do primeiro trimestre.

"De modo geral, os balanços não são tão negativos. É uma visão retrospectiva, mas para a maioria das empresas que apresentaram relatórios até agora, é ligeiramente positivo em termos de surpresas", disse Elwin de Groot, chefe de estratégia macro do Rabobank.

Trump assinará um decreto concedendo às montadoras que fabricam veículos nos EUA um alívio de parte de suas novas tarifas de 25% sobre veículos para dar-lhes tempo de trazer cadeias de suprimentos de peças de volta para casa, disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.