Taxas curtas de juros futuros sobem em novo dia de realização de lucros após recuos recentes

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Galípolo reforçou que segue vigente a visão apresentada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em março, quando a taxa básica Selic subiu 100 pontos-base, para 14,25% ao ano, e o colegiado indicou aumento de menor magnitude em maio.

"A gente está respondendo a uma dinâmica de inflação que é desafiadora, o que justifica a extensão do ciclo", disse Galípolo.

À tarde, foi a vez de o Tesouro informar que o governo central teve superávit primário de R$1,096 bilhão em março, ante um saldo negativo de R$1,024 bilhão no mesmo mês de 2024. Houve alta real na arrecadação e recuo nas despesas. Economistas ouvidos pela Reuters esperavam superávit de R$1,323 bilhão no mês.

No acumulado do primeiro trimestre deste ano, o governo central registrou superávit primário de R$54,532 bilhões, acima dos R$20,171 bilhões do mesmo período do ano anterior.

Durante entrevista coletiva, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, disse que o governo adiou de forma deliberada os pagamentos de precatórios no início deste ano, para ajudar o BC no controle da inflação. Os pagamentos de precatórios -- que caíram de R$31,8 bilhões no primeiro trimestre do ano passado para R$872 milhões nos primeiros três meses de 2025 -- devem ser normalizados em julho, com um desembolso de cerca de R$70 bilhões.

Apesar do superávit primário no primeiro trimestre, a desconfiança na política fiscal do governo Lula seguiu permeando os negócios.