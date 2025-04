Trump assinará decreto sobre alívio em tarifas automotivas, diz Casa Branca

O governo ainda não anunciou formalmente as medidas para suavizar as tarifas, mas autoridades confirmaram uma reportagem do The Wall Street Journal de que as empresas que pagam tarifas sobre automóveis não serão mais cobradas por outras taxas, como as de alumínio e aço.

Serão concedidos reembolsos pelas tarifas que já tiverem sido pagas.

"Esse acordo é uma grande vitória para a política comercial do presidente, pois recompensa as empresas que fabricam no país e, ao mesmo tempo, oferece um caminho para os fabricantes que expressaram seu compromisso de investir nos EUA e expandir sua produção doméstica", disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, em comunicado na segunda, que não incluiu detalhes.

Suavizar o impacto das taxas automotivas é a mais recente medida do governo para mostrar alguma flexibilidade em relação às tarifas, que têm causado turbulência nos mercados financeiros, criado incertezas para as empresas e provocado temores de uma forte desaceleração econômica.

As montadoras disseram na segunda-feira que esperam que Trump emita um alívio para as tarifas automotivas antes de sua viagem a Michigan nesta terça, sede de montadoras e de mais de 1.000 grandes fornecedores automotivos.

Na semana passada, uma coalizão de grupos da indústria automobilística dos EUA pediu a Trump que não impusesse tarifas de 25% sobre autopeças importadas, alertando que elas reduziriam as vendas de veículos e aumentariam os preços.