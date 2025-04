UPS corta 20.000 empregos e GM adia reunião de investidores enquanto as tarifas de Trump criam caos corporativo

O Hilton também se tornou nesta terça-feira a primeira operadora de hotéis sediada nos EUA a moderar suas perspectivas, já que os consumidores reduziram seus gastos com viagens.

No alerta mais claro já feito por um grande banco sobre como os efeitos das ações tarifárias de Trump podem prejudicar os credores, o HSBC disse que as consequências da guerra comercial global podem afetar a demanda por empréstimos e a qualidade do crédito.

E, juntando-se a um coro de nomes conhecidos, desde a Nestlé e a Unilever até a Chipotle, a Electrolux culpou a confiança mais fraca do consumidor por uma perspectiva de mercado norte-americano mais baixa, depois de registrar lucro abaixo do esperado no primeiro trimestre.

"A história nos diz que a incerteza prolongada alimentará as decisões de compra dos consumidores", disse o presidente-executivo da cervejaria dinamarquesa Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen, à Reuters.

