Vagas de emprego em aberto nos EUA recuam em março; demissões caem

As contratações aumentaram em apenas 41.000, para 5,411 milhões, ressaltando a relutância das empresas em aumentar o número de funcionários enquanto lidam com as taxas de importação abrangentes do presidente Donald Trump.

As demissões caíram em 222.000, para 1,558 milhão, continuando a ancorar o mercado de trabalho.

Economistas esperam que as tarifas aumentem os preços e atrapalhem as cadeias de suprimentos, com um impacto no mercado de trabalho previsto para os próximos meses.

O congelamento das contratações e as demissões em massa de funcionários federais, como parte da campanha de Trump para reduzir drasticamente o tamanho do governo, também devem prejudicar o mercado de trabalho.

(Por Lucia Mutikani)