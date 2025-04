Visa tem lucro maior no trimestre e lança plano de recompra de US$30 bilhões

(Reuters) - A Visa anunciou nesta terça-feira que encerrou o segundo trimestre fiscal com aumento no lucro, em um desempenho apoiado por crescimento no volume de pagamentos com cartão, e ainda anunciou um plano de recompra de ações de US$30 bilhões.

O volume de pagamentos -- um indicador dos gastos gerais de consumidores e empresas na rede da Visa -- aumentou 8% no trimestre.

Os gastos dos consumidores norte-americanos permaneceram resilientes, ajudados pelo forte crescimento dos salários e pelo baixo desemprego, embora alguns tenham reduzido seus gastos devido a preocupações sobre os impactos relacionados às tarifas de importação sobre a economia.