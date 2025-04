Alemanha evita recessão mas desemprego aumenta

"Por mais que qualquer número positivo de crescimento vindo da Alemanha seja muito apreciado atualmente, a alta trimestral ainda é muito pequena para acabar com a estagnação de longa duração do país", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

O PIB alemão contraiu 0,2% no último trimestre do ano passado, reacendendo os temores de recessão, que é definida como dois trimestres consecutivos de contração.

A Alemanha foi o único membro do G7 que não conseguiu crescer nos últimos dois anos, e as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, causarão um novo golpe, podendo colocá-la pela primeira vez no caminho de um terceiro ano de contração.

Devido ao temor das tarifas, as compras de mercadorias nos EUA foram antecipadas, beneficiando as exportações e a produção industrial da Alemanha no primeiro trimestre, disse Timo Wollmershaeuser, chefe de previsões do instituto Ifo.

"No entanto, o notável aumento das tarifas sobre as importações da UE, que entrou em vigor em abril, e a ameaça de novos aumentos tarifários pesaram sobre o andamento da economia na Alemanha", disse Wollmershaeuser.

Dados separados da Secretaria do Trabalho mostraram nesta quarta-feira que o número de pessoas desempregadas na Alemanha aumentou menos do que o esperado em abril, mas a taxa de desemprego subiu para seu nível mais alto desde a pandemia.