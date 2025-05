ArcelorMittal recua na bolsa com riscos de tarifas sobre demanda de aço em 2025

Por Anna Peverieri

(Reuters) - A ArcelorMittal alertou nesta quarta-feira que os atrasos na resolução das interrupções do comércio global devido às tarifas de importação poderão afetar suas previsões iniciais de consumo de aço para este ano, particularmente nos Estados Unidos e na China.

As ações da siderúrgica, que chegaram a cair 4% mais cedo, recuavam 1,7% perto do final do pregão europeu, pressionadas pelos comentários de executivos da companhia que ofuscaram o resultado da empresa no primeiro trimestre, que ficou acima do esperado pelo mercado.