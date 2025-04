Taxa de desemprego do Brasil sobe a 7% no 1º tri, mas é a mais baixa da série para o período

Também contribuiu para o resultado da taxa de desemprego o recuo de 1,3% no total de ocupados no período sobre os três meses encerrados em dezembro, atingindo 102,483 milhões. Mas o dado ainda marca um aumento de 2,3% sobre o primeiro trimestre de 2024.

"O bom desempenho do mercado de trabalho nos últimos trimestres não chega a ser comprometido pelo crescimento sazonal da desocupação. Mesmo com expansão trimestral, a taxa de desocupação do primeiro trimestre de 2025 é menor que todas as registradas nesse mesmo período de anos anteriores", destacou a coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, Adriana Beringuy.

O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado teve alta de 0,5% na comparação trimestral, atingindo 39,447 milhões, enquanto os que não tinham carteira recuaram 5,3%, a 13,458 milhões.

"A retração da ocupação no primeiro trimestre ocorreu principalmente no emprego sem carteira relacionado à Construção, Serviços Domésticos e Educação", completou Beringuy.

"A alta agora (da taxa total) não impactou ou comprometeu a formalidade e isso é significativo", disse ela.

Os dados da pesquisa mostram ainda que o contingente de ocupados, segundo os grupamentos de atividade, não apresentou crescimento em nenhum grupamento na comparação com o trimestre imediatamente anterior.