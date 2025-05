Cargill, BTG e consórcio Dreyfus-Amaggi arrematam áreas portuárias em Paranaguá

A conexão com o sistema Moegão será obrigatória na fase inicial, com a instalação de duas linhas transportadoras capazes de movimentar até 2.000 toneladas por hora, de acordo com o ministério.

O governo afirmou ainda que as novas infraestruturas no "nova fase" do Moegão prometem elevar a participação do transporte ferroviário dos atuais 15% para 50%, no recebimento de cargas no porto, agilizando a descarga de grãos.

O BTG disputou a área para escoamento de granéis sólidos agrícolas em viva voz com o ICTSI Américas B.V, operadora global de terminais.

A ICTSI havia perdido mais cedo a disputa por outra área em Paranaguá para o consórcio ALDC.

Mais cedo, uma área portuária no Rio de Janeiro também foi leiloada. O terminal RDJ11 foi arrematado pelo Consórcio Porto do Rio de Janeiro, com valor de outorga de R$2,1 milhões e previsão de investimentos diretos da ordem de R$6,8 milhões. O contrato terá duração de 10 anos.

Esse terminal é destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos e carga geral.