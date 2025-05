Carteira de encomendas da Marcopolo está preenchida até agosto, diz presidente

O executivo afirmou ainda que a Marcopolo espera recuperar ao longo do ano a participação da companhia na produção brasileira de carrocerias, que encerrou o primeiro trimestre em 45,5% ante nível de quase 48% no final do ano passado.

Segundo ele, a Marcopolo teve férias coletivas maiores que rivais no início do ano. "Paramos mais que nossos concorrentes, uma ou duas semanas produzidas a menos, mas olhamos uma recuperação gradual, principalmente no mercado de urbanos."