Caterpillar fica abaixo de estimativas no 1º tri e sinaliza que tarifas afetam vendas anuais

As ações da Caterpillar subiram cerca de 1% depois que a gigante industrial previu uma melhora em relação às suas expectativas anteriores em um cenário que excluiu o impacto das tarifas.

Incluindo as tarifas, a Caterpillar disse que espera que as vendas e receitas anuais sejam ligeiramente inferiores às de 2024, mas em linha com suas expectativas anteriores.

"Tarifas generalizadas terão um impacto negativo sobre o volume de vendas (da Caterpillar), mas sua capacidade de flexibilizar a manufatura e a visibilidade da carteira de pedidos sugerem que eles podem enfrentar a tempestade", disse Ryan Keeney, analista da Third Bridge.

A empresa prevê um custo adicional relacionado à tarifa entre US$250 milhões e US$ 350 milhões em seu segundo trimestre.

Seu novo presidente-executivo, Joe Creed, disse que a Caterpillar implementou várias ações de curto prazo, como reduções de custos e avaliação de custos indiretos.

A Caterpillar se beneficiou da lei de infraestrutura de 2021 do ex-presidente Joe Biden, um pacote de gastos de US$1 trilhão que impulsionou a demanda por equipamentos de construção.