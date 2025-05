China adota lei para reforçar setor privado em meio à guerra comercial

Em fevereiro, o presidente chinês, Xi Jinping, realizou uma rara reunião com alguns dos maiores nomes do setor de tecnologia da China, incluindo o fundador do Alibaba, Jack Ma, instando-os a "mostrar seu talento" e a confiar no poder do modelo e do mercado da China.

A China apoiará o papel das empresas privadas na promoção da inovação científica e tecnológica e na construção de um sistema industrial moderno, informou a Xinhua.

As empresas privadas serão incentivadas a fortalecer a pesquisa de acordo com as necessidades estratégicas da China e a desenvolver tecnologias essenciais e inovações de ponta, acrescentou.

O setor privado na China, que compete com as empresas estatais, contribui com mais da metade da receita tributária, mais de 60% da produção econômica e 70% da inovação tecnológica, segundo estimativas oficiais.

As empresas privadas chinesas têm impulsionado os avanços tecnológicos, destacados pela ascensão meteórica da startup de IA DeepSeek, à medida que os líderes buscam garantir a autossuficiência tecnológica do país em meio às restrições dos EUA.

As instituições financeiras devem desenvolver produtos e serviços financeiros adaptados à economia privada, aumentando a oferta de crédito para empresas privadas bem estabelecidas, disse a Xinhua.