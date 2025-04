Criação de vagas no setor privado dos EUA desacelera mais do que o esperado em abril

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes do relatório de emprego do governo para abril, que será divulgado na sexta-feira. Não há correlação entre os relatórios de emprego da ADP e do governo.

O mercado de trabalho continua desacelerando de forma ordenada, embora economistas alertem que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, podem forçar as empresas a demitir funcionários.

Sobre o relatório do governo, estima-se que foram abertas 130.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em abril, depois de um ganho de 228.000 em março. A previsão é de que a taxa de desemprego permaneça inalterada em 4,2%.

(Por Lucia Mutikani)