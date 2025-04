Demanda estrangeira por ativos dos EUA diminuirá, a menos que dólar recue mais, diz Goldman Sachs

Hatzius disse que o Fed poderia estar em posição de cortar a taxa de juros já na próxima semana, quando ocorrerá sua reunião de política monetária, se o banco central dos EUA não tivesse sido limitado pelo impacto inflacionário das tarifas.

"Se não fosse pelo fato de que esse choque negativo no crescimento está ocorrendo juntamente com um choque positivo na inflação, eles (Fed) já estariam pensando em cortar", disse Hatzius.

Na semana passada, as autoridades do Fed levantaram a possibilidade de o banco central dos EUA estar aberto a reduzir os juros nos próximos meses se o impacto inflacionário das tarifas for temporário.

Essas falas foram feitas após um discurso do chair do Fed, Jerome Powell, neste mês que deixou os investidores preocupados com a possibilidade de o banco central relutar em reduzir os juros.

O Goldman Sachs espera uma contração no crescimento econômico do primeiro trimestre dos EUA, mas não está projetando uma recessão para este ano, embora Hatzius tenha dito que as previsões econômicas são difíceis devido à alta incerteza contínua sobre as tarifas.

A estimativa antecipada do Produto Interno Bruto para o primeiro trimestre será divulgada na quarta-feira e deverá mostrar uma desaceleração acentuada para 0,3%, de 2,4% no quarto trimestre, de acordo com uma pesquisa da Reuters.