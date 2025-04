Setor público tem superávit em março e dívida pública bruta cai a 75,9% do PIB, mostra BC

A variação foi influenciada principalmente pelo efeito contábil do crescimento do PIB, que retirou 0,6 ponto percentual da dívida bruta no mês, e do resgate líquido de títulos públicos, que contribuiu para um recuo de 0,3 ponto. Esses fatores compensaram a pressão de 0,8 ponto de alta gerada pelos gastos com juros da dívida.

A dívida líquida do setor público, por sua vez, foi a 61,6% do PIB em março, ante 61,4% do PIB no mês anterior.

O resultado primário do mês passado foi explicado por um superávit de R$6,460 bilhões dos governos regionais, que compensaram déficits de R$2,305 bilhões do governo central e de R$566 milhões das empresas estatais.

(Por Bernardo Caram)