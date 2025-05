Dólar interrompe sequência negativa e sobe 0,81% após dados fracos no Brasil e no exterior

Às 17h31 na B3 o dólar para junho -- que nesta quarta se tornou o mais líquido -- subia 1,07%, aos R$5,7175.

Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

No início da sessão o dólar chegou a oscilar em baixa, com investidores vendidos puxando as cotações visando a Ptax. Às 9h21, o dólar à vista marcou a cotação mínima de R$5,6037 (-0,48%).

Mas rapidamente a divisa migrou para o território positivo, com agentes comprados impulsionando as cotações, que também reagiam aos dados fracos divulgados na China, nos EUA e no Brasil.

A China informou na madrugada desta quarta-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial caiu para 49,0 em abril, contra 50,5 em março, na leitura mais baixa desde dezembro de 2023. O resultado também ficou abaixo da expectativa de 49,8 de uma pesquisa da Reuters.

Já os Estados Unidos informaram que foram abertos 62.000 postos de trabalho no setor privado em abril, após um ganho de 147.000 revisado para baixo em março. Economistas consultados pela Reuters previam criação maior, de 115.000 vagas de emprego no setor privado.