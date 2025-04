Dólar tem leve alta enquanto investidores digerem dados nos EUA e no Brasil

O IBGE informou que o Brasil fechou o primeiro trimestre com alta da taxa de desemprego em relação ao final do ano passado devido ao aumento no número de pessoas em busca de trabalho. Nos três meses até março a taxa de desemprego chegou a 7,0%, de 6,2% no quarto trimestre de 2024.

Mais cedo, o Banco Central relatou que a dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB recuou em março sob efeito do crescimento da economia e de um resgate líquido de títulos. A dívida bruta do governo geral chegou a 75,9% em março, de 76,1% no mês anterior.

Mais tarde, o mercado nacional avaliará dados do governo para a criação de vagas formais de trabalho em março, com divulgação às 14h30.

O dia ainda conta com o fechamento da taxa Ptax para o mês. Calculada pelo BC com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições.

ABRIL VOLÁTIL

A sessão desta quarta-feira fecha um mês que tem sido de grande volatilidade, com o dólar variando cerca de 37 centavos ante o real entre a máxima (R$5,9985) e a mínima de fechamento (R$5,6290) em abril.