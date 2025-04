Economia dos EUA tem contração no 1º trimestre; tarifas desencadeiam importações

Economistas consultados pela Reuters previam que o PIB aumentaria em um ritmo de 0,3% no período de janeiro a março. No entanto, a pesquisa foi concluída antes que os dados de terça-feira mostrassem que o déficit do comércio de mercadorias subiu para uma máxima histórica em março, em meio a importações recordes, o que levou a maioria dos economistas a reduzir drasticamente suas estimativas do PIB.

A economia cresceu em um ritmo de 2,4% no quarto trimestre.

Mas o relatório provavelmente exagerou as perspectivas de retração da economia, já que os gastos dos consumidores continuaram a crescer, embora em um ritmo moderado.

Coincidindo com os primeiros 100 dias de Trump no cargo, esse relatório reforçou a crescente desaprovação dos norte-americanos em relação à forma como ele vem lidando com a economia até o momento. Trump venceu em novembro passado graças à preocupação dos eleitores com a economia, especialmente com a inflação.

A confiança do consumidor está próxima de mínimas de cinco anos e o sentimento empresarial despencou. As companhias aéreas retiraram suas previsões financeiras para 2025 citando a incerteza sobre os gastos com viagens não essenciais por causa das tarifas, que os economistas alertaram que aumentarão os custos para empresas e famílias.

Considerando que uma quantidade excepcionalmente grande de ouro não monetário foi responsável por parte do salto nas importações, alguns economistas alertaram para não dar muita importância ao número do PIB. Outros argumentaram que os dados não mudaram a narrativa de uma economia em dificuldades devido à incerteza causada pelas tarifas.