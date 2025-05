Faturamento do setor de máquinas avança 15% no 1º tri, diz Abimaq

"A China tem entrado em todos os países. Quando a gente olha o mercado mundial de máquinas e equipamentos... ele hoje é liderado pela China com grande folga. Então, não é só o Brasil que vem sofrendo com as 'invasões' de máquinas chinesas", disse.

As exportações do setor brasileiro de máquinas e equipamentos subiram 2,6% em março na comparação anual, a US$1,03 bilhão, enquanto as importações do período somaram US$2,64 bilhões, crescimento de 8,6% na mesma base. No trimestre, as importações avançaram 12,9% e as exportações recuaram 5,8%.

"Mas a nossa expectativa é de uma melhora desses valores (de exportação) ao longo do ano... e encerre ao redor de valores próximos do que a gente tinha no ano passado", disse Zanella.

(Reportagem de Patricia Vilas BoasEdição de Alexandre Caverni e Pedro Fonseca)