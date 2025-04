Futuros de Wall Street oscilam pouco com dados e balanços em foco

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta quarta-feira, com os investidores se preparando para uma série de dados econômicos e balanços corporativos na última sessão de um mês turbulento para os mercados financeiros.

Os dados do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre, a leitura de março do índice PCE - a métrica de inflação preferida do Federal Reserve - e os números de emprego da ADP serão divulgados nesta quarta.

Espera-se que a economia dos EUA tenha estagnado ou até mesmo se contraído no primeiro trimestre, com os economistas rebaixando drasticamente as estimativas depois que dados de terça-feira mostraram que o déficit comercial de bens atingiu um recorde histórico em março.