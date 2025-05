Governo quer limitar taxas em programa de vale-refeição, depósito direto para trabalhador é improvável, dizem fontes

Procurado, o Ministério do Trabalho não respondeu a um pedido de comentário, ao passo que o Ministério da Fazenda afirmou que não se manifestaria.

Na prática, o depósito via Pix mataria a necessidade de intermediários para um mercado que movimenta cerca de 170 bilhões de reais ao ano sob o chamado Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que foi instituído em 1976 oferecendo benefícios tributários às empresas em troca da cobertura dos custos de alimentação de seus empregados.

Falando a um programa do governo nesta quarta-feira, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pareceu afastar a possibilidade de substituição do modelo de intermediação por depósitos via Pix.

A ideia, que havia sido reportada por veículos locais na semana passada, afetou negativamente as ações das processadoras de benefícios Edenred, dona da Ticket, e Pluxee, dona da Sodexo. Junto com as empresas de capital privado Alelo e VR, elas dominam cerca de 85% do mercado brasileiro.

"É preciso preservar o programa. Nasceram várias ideias, algumas delas destruíam praticamente o programa. Então isso foi totalmente descartado neste processo", disse Marinho.

Sem dar detalhes, o ministro afirmou que haverá mudanças nas taxas, após ressaltar que elas são seguramente "bastante elevadas." Mais tarde, em entrevista à imprensa para comentar dados de emprego, Marinho disse que as taxas serão reduzidas "no amor ou na dor", acrescentando que uma possibilidade é a fixação de uma taxa máxima.