Ibovespa fecha estável e assegura ganho mensal de 3,7%; Weg despenca

- PETROBRAS ON e PETROBRAS PN caíram 1,54% e 1,87%, respectivamente, na esteira de nova sessão de queda para os preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril de Brent encerrou com queda de 1,76%. No setor de óleo e gás, PRIO ON perdeu 2,74%, PETRORECONCAVO ON cedeu 2,21% e BRAVA ENERGIA ON fechou em baixa de 4,04%.

- SANTANDER BRASIL UNIT subiu 3,94%, depois de uma abertura negativa, com a repercussão de seu lucro líquido do primeiro trimestre ligeiramente acima das expectativas do mercado. A unidade brasileira do banco espanhol Santander está avaliando a introdução do chamado "Pix automático" em meados deste ano e espera obter ganhos relevantes com a modalidade, segundo o presidente-executivo Mario Leão. Entre os bancos do Ibovespa, ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,88%, BANCO DO BRASIL ON avançou 1,51% e BRADESCO PN encerrou com acréscimo de 1,7%.

- AZUL PN despencou 15,52% invertendo o sinal após avançar quase 7% no início do pregão na esteira do anúncio de obtenção de financiamento adicional de R$600 milhões junto a atuais credores. No setor, GOL PN, que não está no Ibovespa, recuou 4,65%,

- BRASKEM PNA perdeu 4,73%, depois que reportou, na noite da véspera, queda nas vendas de resinas e outros produtos químicos no Brasil, México, Estados Unidos e Europa no primeiro trimestre em base anual. Analistas do BofA mantiveram recomendação "neutra" para a petroquímica e afirmaram que continuam prevendo um cenário desafiador para os spreads da empresa no curto e médio prazos.

- MARCOPOLO PN subiu 2,33%, com a empresa reiterando viés positivo para 2025, esperando nível de entregas de ônibus no Brasil em patamar maior que o registrado no primeiro trimestre, apesar do lucro 23% menor no primeiro trimestre. IGUATEMI UNIT e ISA ENERGIA PN, que também anunciaram resultados na noite da véspera, avançaram 1,08% e 2,43%, respectivamente.