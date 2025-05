Índice europeu STOXX 600 registra segunda perda mensal consecutiva por preocupações tarifárias

Mas a economia da zona do euro cresceu mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, enquanto a inflação diminuiu, começando 2025 com um tom positivo antes dos sucessivos golpes da guerra comercial dos EUA, da alta do euro e da deterioração da confiança.

As perspectivas para os balanços melhoraram, com as estimativas mostrando uma queda média de 1,7% no primeiro trimestre, melhor do que o recuo de 3,5% esperado há uma semana, de acordo com dados da LSEG.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,37%, a 8.494,85 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,32%, a 22.496,98 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,50%, a 7.593,87 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,71%, a 37.604,82 pontos.