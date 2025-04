Índices acionários da China recuam antes de feriado prolongado com guerra comercial no radar

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em baixa nesta quarta-feira, uma vez que muitos investidores estiveram relutantes em assumir novas posições antes do longo feriado do Dia do Trabalho, enquanto dados mostraram que novos pedidos para exportação caíram com as tarifas agressivas dos Estados Unidos.

As ações de Hong Kong, por outro lado, subiram ligeiramente, impulsionadas por um salto nos papéis de tecnologia e uma recuperação nas ações do setor imobiliário.

O índice CSI300 caiu 0,12%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, fechou com queda de 0,23%.