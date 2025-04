Indústria de energia solar da China segue no vermelho, enquanto guerra comercial agrava problemas

A Longi, que também teve um prejuízo líquido de 8,6 bilhões de iuanes em 2024, disse a analistas em uma conferência que a demanda por produtos solares deveria ficar estável ano a ano em 2025.

"Durante o trimestre, os preços da cadeia de suprimentos da indústria solar estavam em nível baixo, combinados com as políticas de comércio exterior que impactam a demanda, todos os segmentos da indústria estavam sob pressão", disse a Jinko, cujas perdas aumentaram frente ao quarto trimestre do ano passado.

As vendas de produtos solares da empresa, incluindo wafer de silício, células e módulos solares, caíram 12,68% em relação ao ano anterior, para 19.130 megawatts no trimestre.

A Jinko disse que viu um crescimento mais rápido nas regiões da Ásia-Pacífico e da África, embora a China, os EUA e a Europa continuem sendo os maiores mercados.

Mesmo antes da guerra comercial de Trump, com a imposição de tarifas de 145% sobre as importações de produtos chineses, as exportações de equipamentos solares da China já vinham enfrentando tarifas nos EUA, o segundo maior mercado solar depois da China.

Como resultado, os fabricantes chineses estabeleceram bases de produção em países do Sudeste Asiático -- locais que os fabricantes dos EUA depois atacaram com processos comerciais, alegando que estavam inundando o mercado norte-americano com produtos baratos.