Juros futuros caem com emprego formal abaixo do esperado no Brasil e dados fracos de China e EUA

O viés de baixa para as taxas foi reforçado, conforme operador ouvido pela Reuters, pelos números piores que o esperado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Pela manhã o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já havia adiantado que a geração de vagas formais em março seria menor que o visto no mesmo mês de anos anteriores. Em dado separado, pela manhã, o IBGE divulgou uma taxa de desemprego de 7,0% no primeiro trimestre, em linha com as expectativas.

À tarde, o Ministério do Trabalho e Emprego informou a criação de 71.576 vagas formais de trabalho em março, bem abaixo da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters, de criação líquida de 200.000 vagas. Segundo Marinho, o resultado se deve ao fato de neste ano o Carnaval ter ocorrido em março, reduzindo os dias úteis e as contratações no mês, e não em fevereiro.

Neste cenário, a taxa do DI para janeiro de 2027 atingiu a mínima de 13,86% (baixa de 10 pontos-base ante o ajuste anterior) às 9h17 -- pouco depois da divulgação dos números de emprego no setor privado dos EUA e durante entrevista de Marinho no Brasil.

Houve certa recuperação posteriormente, mas as taxas voltaram a ceder com mais força após os números do Caged, à tarde.

O recuo dos juros futuros no Brasil ocorreu a despeito de, no mercado de câmbio, o dólar ter chegado a subir mais de 1% ante o real após oito sessões consecutivas de queda.

No exterior, os yields dos Treasuries tinham sinais mistos no fim da tarde. Às 16h46, o rendimento do Treasury de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha queda de 6 pontos-base, a 3,597%, enquanto o retorno do título de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 3 pontos-base, a 4,147%.