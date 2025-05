Lucro do UBS no 1º tri supera previsões, mas tarifas de Trump atrapalham perspectivas

Por Ariane Luthi

(Reuters) - O UBS divulgou nesta quarta-feira um lucro líquido melhor do que o esperado no primeiro trimestre, mas o banco suíço alertou sobre perspectivas incertas, uma vez que as tarifas dos Estados Unidos aumentam os temores sobre o crescimento global, mesmo com o tumulto do mercado elevando os ganhos em sua atividade de trading.

O maior banco da Suíça informou que o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de US$1,7 bilhão no primeiro trimestre de 2025, abaixo dos US$1,8 bilhão do ano anterior, mas superando a estimativa média de US$1,3 bilhão em uma pesquisa com analistas fornecida pela empresa.