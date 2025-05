Lula escolhe procurador federal para presidência do INSS

Ele ingressou no serviço público como procurador do INSS em 1998, e ocupou os postos de corregedor-geral e subprocurador-geral do INSS. Também integrou a Controladoria-Geral da União, como ouvidor-geral e como corregedor-geral da União.

Mais cedo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, havia afirmado em entrevista à GloboNews que Lula seria o responsável por indicar o novo presidente do INSS.

Gleisi disse também que o governo encara "com tranquilidade" a possibilidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso no INSS, mas disse duvidar que uma investigação pelo Congresso seja mais profunda do que a que já está sendo conduzida pela Polícia Federal.

(Reportagem de Eduardo Simões e Maria Carolina Marcello)