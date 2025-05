Microsoft supera estimativas de receita trimestral, enquanto mudança na IA reforça demanda por nuvem

A Microsoft afirmou que a receita de sua divisão de nuvem Azure aumentou 33% no terceiro trimestre fiscal encerrado em 31 de março, superando as estimativas de 29,7%, de acordo com a Visible Alpha.

A unidade Intelligent Cloud, que abriga o Azure, registrou receita de US$26,8 bilhões, contra as expectativas de US$26,17 bilhões.

No geral, a receita aumentou 13%, para US$70,1 bilhões, superando a estimativa média dos analistas de US$68,42 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A rival Alphabet também apresentou bons resultados na semana passada, já que os recursos de IA integrados à Pesquisa Google ajudaram a atrair mais dólares em anúncios e a afastar a concorrência de startups como a OpenAI, mesmo que o crescimento de sua unidade de nuvem tenha sido prejudicado pela escassez de suprimentos.

A Microsoft, que afirmou repetidamente que tem restrições de capacidade em IA, tem investido bilhões na construção de sua infraestrutura de IA e na expansão de sua pegada de data center.

No terceiro trimestre fiscal, as despesas de capital da Microsoft aumentaram 52,9%, para US$21,4 bilhões, menos do que as estimativas de US$22,39 bilhões, de acordo com a Visible Alpha.