Petróleo fecha em queda na sessão e tem maior recuo mensal desde 2021

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas sobre todas as importações dos EUA em 2 de abril e a China respondeu com suas próprias tarifas, alimentando uma guerra comercial entre as duas principais nações consumidoras de petróleo do mundo.

As preocupações com o enfraquecimento da economia global continuaram a pressionar os preços do petróleo.

Dados divulgados na quarta-feira mostraram que a economia dos EUA se contraiu no primeiro trimestre, prejudicada por uma enxurrada de produtos importados por empresas ansiosas para evitar custos mais altos.