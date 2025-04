Planos de domínio energético dos EUA são abalados por incerteza comercial após 100 dias de Trump

Sua política comercial protecionista, no entanto, reduziu as previsões de crescimento da demanda de petróleo, e os preços internacionais mais baixos deterioraram as perspectivas do setor.

Os preços de referência do petróleo bruto dos EUA despencaram para cerca de US$60 por barril, um valor não visto desde a pandemia da Covid-19, e abaixo do nível de US$65 que muitos produtores de petróleo dizem precisar para obter lucros.

Mais da metade da queda ocorreu desde o "Dia da Libertação" de Trump, em 2 de abril, quando ele declarou uma tarifa mínima de 10% sobre as importações dos EUA, gerando expectativas de que a economia global desaceleraria.

"O ambiente macroeconômico ficou muito pior, graças às tarifas e à incerteza política", disse Ben Cahill, diretor do Centro de Análise de Sistemas Energéticos e Ambientais da Universidade do Texas.

"O domínio energético requer a confiança dos investidores", acrescentou.

O governo Trump também impôs sanções visando às vendas de petróleo iraniano, inclusive em instalações de energia baseadas na China, em uma tentativa de ajudar a impedir que Teerã desenvolva uma arma nuclear e financie grupos militantes em todo o Oriente Médio. Embora as sanções tenham dado algum suporte aos preços do petróleo, elas aumentaram a incerteza do mercado.