Primeiro voo comercial do "táxi aéreo" eVTOL está previsto para 2027, diz presidente da Embraer-X

Em entrevista à Reuters, Moczydlower afirmou que o novo meio de transporte, que vem sendo chamado de "táxi aéreo", será acessível a famílias de classe média. A ideia é que o primeiro voo comercial com um eVTOL ocorra com uma aeronave com capacidade para quatro passageiros e um piloto. No futuro, a expectativa é operar sem tripulação, transportando até seis passageiros.

O Brasil tem avançado no processo de regulação e certificação desse novo modal aéreo, com o objetivo de disponibilizá-lo em cerca de dois anos.

"O grande desafio nosso é democratizar o acesso ao transporte aéreo, estamos imaginando uma aeronave com um custo de operação muito menor que de um helicóptero, custos de manutenção menores e outras vantagens que viabilizam o negócio", disse Moczydlower.

"Será um meio de transporte focado na classe média. Quem pode pagar um táxi premium hoje vai poder ter acesso a esse novo meio de transporte", acrescentou.

Antes, a meta era lançar entre 2026 e 2027, mas agora a projeção está concentrada em 2027. "Não podemos ser mais precisos do que isso, porque nosso papel como fabricante é a solução e existe um processo de certificação e regulação", explicou.

A Embraer já realiza testes com um protótipo em escala reduzida -- cerca de um terço do tamanho previsto para operação comercial. Nessa fase experimental, a aeronave é controlada remotamente, mas no futuro poderá fazer voos tripulados.