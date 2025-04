Santander Brasil tem alta de 28% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil divulgou nesta quarta-feira lucro líquido de R$3,86 bilhões para o primeiro trimestre, crescimento de 27,8% sobre o desempenho de um ano antes e ligeiramente acima das expectativas de mercado.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido do banco em R$3,77 bilhões para os três primeiros meses do ano, segundo pesquisa da Lseg.

O resultado do banco veio com melhora no índice de eficiência, expansão moderada do crédito, redução no número de pontos de atendimento, crescimento na margem financeira e expansão de provisões de crédito praticamente em linha com o avanço da carteira.