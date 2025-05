Secretário de Tesouro dos EUA manifestou interesse em reunião nos próximos dias, diz Haddad

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tem estabelecido contatos para se reunir em breve com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e que recebeu nesta quarta-feira de autoridades norte-americanas o retorno de que ele estaria disponível para um encontro nos próximos dias.

Em entrevista a jornalistas em Brasília, Haddad disse que pode tratar em um eventual encontro com Bessent das tarifas comerciais impostas pelos EUA, mas ressaltou que esta agenda está sendo conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e que há vários outros assuntos da Fazenda para serem discutidos com o titular do Tesouro norte-americano.

Haddad, que tem viagem marcada no fim desta semana para o Estado norte-americano da Califórnia para tratar sobre investimentos em data centers no Brasil, disse que o encontro com Bessent não deve acontecer nesta visita, mas que pode ocorrer em breve, seja presencialmente ou virtualmente.