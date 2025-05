Secretário do Planejamento responsável por avaliação de políticas públicas pede demissão

O governo é alvo de pressão para implementar ações de corte de gastos públicos que dêem sustentabilidade ao arcabouço fiscal e vinha dando protagonismo à Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas como instrumento para uma maior efetividade dos gastos públicos por meio de análises, pentes-finos e sugestões de aprimoramentos de programas.

Segundo a nota do Planejamento, Firpo disse ter se comprometido com a ministra da pasta, Simone Tebet, a estruturar uma secretaria que contribuísse para fortalecer a agenda de avaliação no Executivo federal e desenvolvesse instrumentos para o aprimoramento da qualidade do gasto público.

"Após mais de dois anos de trabalho, percebo que fizemos importantes avanços nessa direção”, afirmou.

(Por Bernardo Caram)