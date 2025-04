Senado autoriza BNDES a contratar R$2,6 bi em financiamento externo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNES) anunciou nesta quarta-feira que obteve autorização do Senado para contratar duas operações de crédito externo no valor total de R$2,6 bilhões.

Uma das linhas, no valor de US$250 milhões, vem do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O segundo crédito, de 30 bilhões de ienes, foi obtido junto à Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica).

Os recursos tem como um dos principais objetivos apoiar micro, pequenas e médias empresas que ainda não se recuperaram dos efeitos da pandemia, afirmou o BNDES. Outra destinação da verba é o fortalecimento da cadeia produtiva da área da saúde.