STOXX 600 sobe enquanto investidores avaliam balanços mistos e dados

O índice de referência europeu recuperou mais da metade de suas perdas depois de cair quase 18% em relação às máximas recordes neste mês, provocado por temores de uma recessão global após o anúncio de tarifas de importação pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Os mercados se estabilizaram um pouco nas últimas semanas devido ao otimismo em relação a possíveis acordos entre os EUA e seus parceiros, especialmente a China. No entanto, a falta de clareza nas negociações sino-americanas mantinha o mercado sensível a qualquer desenvolvimento.

Apesar da iniciativa de Trump de suavizar o impacto de suas tarifas automotivas e dos sinais de progresso em negociações comerciais mais amplas, os detalhes continuam escassos, com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, dizendo que havia chegado a um acordo com uma potência estrangeira.

As últimas previsões de lucros divulgadas na terça-feira indicam uma perspectiva melhor para a saúde das empresas europeias.

De acordo com os dados das empresas do STOXX 600 que divulgaram seus lucros do primeiro trimestre, pelo menos 60,4% delas apresentaram números melhores do que o esperado.

"Pode ser a calmaria antes da tempestade porque muitos lucros estão voltando ao período anterior à imposição das tarifas dos EUA e as empresas parecem estar se saindo muito bem até agora. A questão é: será que esse será o caso daqui para frente?", disse Axel Rudolph, analista sênior do IG Group.