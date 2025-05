Trump luta para explicar dados econômicos fracos dos EUA após 100 dias de governo

Navarro também desconsiderou o número do PIB, dizendo que ele caiu porque as empresas estavam comprando produtos do exterior para se antecipar às tarifas, uma ideia que entrava em conflito com a afirmação de Trump nas redes sociais de que as taxas não tiveram nenhum papel no declínio dos mercados de ações.

As diferentes explicações surgiram quando Trump ultrapassou o marco simbólico de 100 dias no cargo, e as pesquisas mostraram crescente descontentamento público com a forma como o republicano conduz a economia.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada no domingo mostrou que 42% dos entrevistados aprovam o desempenho de Trump no cargo e 53% desaprovam. A taxa de aprovação era de 47% nas horas seguintes à sua posse, em 20 de janeiro.

A parcela de entrevistados que aprovam a gestão econômica de Trump caiu um ponto percentual, para 36%, em relação à semana anterior, o nível mais baixo em seu mandato atual ou mesmo considerando sua presidência de 2017-2021. A desaprovação aumentou 5 pontos, para 56%.

MEDO DE RECESSÃO

Os temores de uma recessão aumentaram nas últimas semanas, com Trump lançando uma guerra comercial global e elevando as tarifas a tal ponto que economistas alertam que o comércio com alguns países -- principalmente a China -- pode quase parar. As medidas abalaram investidores e empresas.