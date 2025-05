Vendas de diesel crescem em março no Brasil e têm maior volume em 5 meses

Ele ponderou que a expectativa é de que as vendas de diesel sigam elevadas nos próximos meses, mas em "ritmo menor do que verificado no início do ano, em meio às expectativas de uma desaceleração do crescimento econômico e das atividades industriais no Brasil para 2025".

Já as vendas de gasolina no país atingiram 3,7 bilhões de litros, acima dos 3,63 bilhões vistos em março do ano passado, com o combustível recuperando terreno ante o seu concorrente, o etanol hidratado.

No acumulado do ano, as vendas de gasolina aumentara 1,8%.

Já o etanol hidratado registrou volumes comercializados de 1,78 bilhão de litros em março, praticamente 100 milhões de litros abaixo de março do ano passado, segundo dados da ANP. No ano até março, o biocombustível acumula queda de 2,6% nas vendas.

A analista de Inteligência de Mercado da StoneX Isabela Garcia disse que uma desaceleração do consumo das famílias e inflação do preço dos combustíveis contribuem para limitar o crescimento do indicador, "mas a expectativa é de que esse consumo se recupere nos próximos trimestres".

Ela disse ainda que a queda nas vendas do biocombustível ocorreu em um momento de menor atratividade para o uso do etanol, no período que antecede o início da nova safra de cana-de-açúcar no centro-sul, quando os preços ficam mais firmes.