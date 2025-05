Volkswagen mantém esperança de que margem de 2025 ficará dentro do previsto

"Estamos prontos para trabalhar com os formuladores de políticas para encontrarmos soluções que apoiem o setor e, ao mesmo tempo, preservem as oportunidades para os trabalhadores", disse Antlitz, enfatizando a importância da iniciativa de redução de custos da Volkswagen em um mundo incerto.

As vendas maiores de veículos elétricos, que mais do que dobraram na Europa no primeiro trimestre, também pesaram sobre as margens, disse Antlitz, mas acrescentou que o carro ID.2 de 25 mil euros que está sendo produzido na Espanha pode ser o primeiro veículo elétrico da empresa a produzir margens comparáveis às de seu equivalente com motor de combustão.

"Ainda é necessário muito apoio em termos de preços para os carros elétricos", disse Antlitz.

CORTES DE CUSTOS

Fabricantes de automóveis como Mercedes-Benz, Stellantis, General Motors e Volvo Cars cancelaram estimativas de desempenho para o ano, citando a incerteza causada pelas constantes mudanças nas políticas tarifárias.

A Porsche, que não tem produção nos EUA, disse na terça-feira que as tarifas levaram a um impacto de pelo menos 100 milhões de euros somente em abril e maio.