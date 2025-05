Wall Street recua após contração da economia dos EUA no 1º tri

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta quarta-feira, depois que dados mostraram que a maior economia do mundo se contraiu pela primeira vez em três anos no primeiro trimestre, ampliando as preocupações sobre o impacto econômico das políticas tarifárias do presidente Donald Trump.

O crescimento de vagas de emprego no setor privado também desacelerou mais do que o esperado em abril, enquanto o índice PCE - o indicador de inflação preferido do Federal Reserve - subiu um pouco mais do que o esperado em março, na base anual.

Os relatórios desta quarta-feira se juntam a uma série de dados divulgados ao longo do mês que apontaram para uma perspectiva cada vez mais incerta para a economia dos EUA, à medida que as consequências das tarifas e da política comercial errática do governo Trump entram em vigor.